Droga:colpo a spaccio a Elba,5 misure cautelari e 1 arresto

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 16 LUG - Colpo allo spaccio di droga all'isola d'Elba: la guardia di Finanza di Portoferraio (Livorno) in esecuzione dell'ordinanza del gip di Livorno della misura cautelare dell'obbligo di dimora scattata a carico di cinque persone, ha arrestato in flagranza un ulteriore spacciatore trovato in possesso di 44 grammi circa di cocaina e di cinque dosi preconfezionate da un grammo l'una sempre della stessa sostanza. Sono 11 complessivamente le persone coinvolte nelle indagini mentre dalle perquisizioni sono stati rinvenuti due panetti di hashish da 100 grammi l'uno e 35 mila euro in rotoli di contante. Le indagini sono partite nel marzo del 2020 e in base a quanto finora ricostruito dagli inquirenti, il "quartier generale" dei traffici illeciti di stupefacenti, finalizzati allo spaccio e al consumo della droga, sarebbe stato stabilito a Portoferraio (Livorno) all'interno dell'attività commerciale di rivendita e noleggio di moto, da dove la cocaina veniva poi distribuita ai "pusher" che a loro volta la spacciavano "al dettaglio" nelle strade e nelle piazze dei vari comuni elbani. Le misure cautelari hanno colpito oltre che gli uomini al vertice della organizzazione anche le rispettive mogli e conviventi che secondo i finanzieri avrebbero avuto un ruolo determinante nella gestione dei rapporti utili alla consegna e al pagamento della cocaina. Nell'ambito delle medesime indagini sono stati nel tempo identificati 23 acquirenti o utilizzatori di droga, segnalati in via amministrativa alla Prefettura di Livorno per uso e consumo di stupefacente. (ANSA).