Violenza sessuale: molesta minore a Viareggio, denunciato

(ANSA) - VIAREGGIO, 13 LUG - Un 29enne è stato denunciato per violenza sessuale a Viareggio (Lucca), dalle volanti del commissariato.

Verso le ore 20, lunedi' sera, una volante della polizia, transitando in Passeggiata, fanno sapere gli investigatori in una nota, e' stata richiamata da un gruppo di ragazzi seduti su una panchina nei pressi del molo; una di loro, minorenne, in evidente stato di shock, ha raccontato agli agenti che poco prima, mentre si trovava a passare in via Barellai assieme agli amici, era stata incrociata da un uomo che, una volta alla sua altezza, le si era avvicinato e l'ha molestata. La ragazzina e' stata subito soccorsa dagli amici che si trovavano pochi metri più avanti, e portata sulla panchina in Passeggiata dove hanno poi avvisato i poliziotti; mentre gli agenti stavano chiarendo quanto accaduto, l'uomo, tunisino, è stato notato camminare poco lontano e, avuta conferma che si trattasse proprio di lui, è stato fermato ed accompagnato in commissariato. Al termine dell'attività di polizia lo straniero è stato deferito all'autorità giudiziaria per violenza sessuale. Durante le fasi di identificazione, proseguono gli investigatori, inoltre, è emerso che lo stesso era irregolare sul territorio nazionale, per cui sono state avviate le pratiche per il rimpatrio e, a seguito del decreto di espulsione del prefetto e dell'ordine di accompagnamento del questore, l'uomo è stato accompagnato presso il Cpr da dove verrà rimpatriato. (ANSA).