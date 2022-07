Premio Fiesole Maestri Cinema a regista Asghar Farhādi

(ANSA) - FIESOLE (FIRENZE), 13 LUG - Andrà al regista iraniano Asghar Farhādi il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema edizione 2022, il riconoscimento conferito dal Comune di Fiesole in collaborazione con il Sindacato nazionale Critici cinematografici italiani gruppo toscano e la Fondazione sistema Toscana, con la direzione artistica di Massimo Tria. Il regista diventerà 'Maestro del Cinema' come prima di lui, tra gli altri, Mario Martone, Paolo Sorrentino, Stefania Sandrelli, Dario Argento, Giuseppe Tornatore, Terry Gilliam e Toni Servillo. La serata di premiazione sabato 16 luglio si svolgerà al Teatro Romano di Fiesole: la serata si aprirà alle 20.45 con un incontro con il regista iraniano e la presentazione del volume monografico, seguirà (alle 22) la premiazione, poi sarà proiettato il film Premio Oscar 'Una separazione'.. Apprezzato all'estero già con 'About Elly' (2009) con cui si aggiudica l'Orso d'Argento a Berlino, il regista iraniano raggiunge il successo internazionale proprio con 'Una separazione' nel 2011 con cui si aggiudica l'Oscar al miglior film straniero, premio che riceve anche con 'Il cliente' nel 2017. Nella sua filmografia figurano fra gli altri 'Il passato' (2013) con Bérénice Bejo, 'Tutti lo sanno' (2018) con Penélope Cruz e Javier Bardem, e 'Un eroe' (2021), con cui si è aggiudicato il Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes nel 2021. Per il direttore artistico del premio Tria "il Maestro Asghar Farhādi coniuga al meglio l'universalità dei temi umanistici con le peculiarità del suo grande paese, che egli ci restituisce sugli schermi superando cliché e rappresentazioni superficialmente esotiche. La sua Tehran è animata da enigmi, contrasti morali, lotte familiari, dubbi di coscienza che ricordano sia il neorealismo italiano che i thriller morali". (ANSA).