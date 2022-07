Incendio su Monte Serra in Toscana, domato grazie a telecamere

(ANSA) - CALCI (PISA), 10 LUG - Incendi in Toscana anche oggi. Uno ha colpito nel pomeriggio il versante pisano del Monte Serra, il fuoco è partito intorno alle 17 dalla strada provinciale 56 di Calci (Pisa) in località Le Porte. Grazie all'avvistamento di fumo e all'immediata verifica attraverso le telecamere della sala operativa antincendio boschivo del Comune, gli operai forestali insieme a squadre di volontari sono subito accorsi sul posto limitando il propagarsi delle fiamme.

Intervenuti i vigili del fuoco di Pisa con un elicottero Aib della Regione Toscana. In poco tempo l'incendio è stato domato.

"Sono stati momenti concitati e di paura - spiega il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - Le fiamme sono partite a poca distanza dall'area interessata dall'enorme rogo del Monte Pisano nel 2018. La siccità perdura ormai da troppo tempo e chi va in monte in questo periodo deve fare molta attenzione, è un luogo delicato e come tale va curato e rispettato".

Altri incendi a Lucca e provincia. Sopra la Versilia ce n'è stato uno di sterpaglie a Massarosa dove alle squadre di terra si è unito un elicottero Aib della Regione. Inoltre, un altro rogo si è sviluppato a Chiatri, nel comune di Lucca, dove effettuando sganci Drago 60, l'elicottero del reparto volo di Cecina (Livorno) dei vigili del fuoco. (ANSA).