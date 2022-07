Incendi campagna tra Arezzo e Siena, pompieri a difesa case

(ANSA) - AREZZO, 07 LUG - Pomeriggio complicato per il sistema regionale antincendio in Toscana. Al confine tra le province di Arezzo e Siena, si sono sviluppati due incendi distinti. Il primo in località il Molinello di Sinalunga e il secondo a Farneta di Lucignano. Entrambi hanno richiesto impiego di numerose squadre di volontariato antincendio e mezzi aerei.

Le condizioni meteo, spiega la Regione Toscana, non favoriscono le operazioni di spegnimento in quanto, data l'instabilità odierna, vi sono cambi di vento continui, con mutamenti repentini della direzione delle fiamme.

Ad operare da terra ci sono 12 squadre con i vigili del Fuoco per il rifornimento dei mezzi e il presidio di alcune abitazioni. Tre elicotteri stanno effettuando numerosi sganci d'acqua. Su Sinalunga è previsto l'arrivo di un Canadair di rinforzo. Vicino all'incendio è stato allestito un punto di comando avanzato costituito da un mezzo dotato di strumentazione necessaria per la pianificazione delle strategie di attacco per lo spegnimento degli incendi boschivi.

A Lucignano, riportano inoltre i vigili del Fuoco, per la difesa delle case dal fronte del fuoco è stato fatto intervenire un Canadair che si rifornisce di acqua nel vicino lago Trasimeno, in Umbria.

I pompieri sono intervenuti nelle ore precedenti, sempre in Toscana, per un incendio di sterpaglie a Montalcino, località Montisi, spento anche con il supporto di un elicottero Aib e per cui è in corso la bonifica.

La Regione Toscana invita, in caso di qualsiasi tipo di colonna di fumo venga avvistata, di segnalare tempestivamente l'evento al numero verde 800-425425 della sala operativa regionale. (ANSA).