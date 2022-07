A fuoco bosco nell'Aretino, in azione 2 elicotteri

(ANSA) - BUCINE (AREZZO), 05 LUG - Un incendio boschivo di ampie proporzioni si è sviluppato in località Capannole, nel comune di Bucine (Arezzo), con un fronte di fiamma di circa 300 metri in rapido sviluppo. Sul posto i vigili del fuoco e numerose squadre di volontariato antincendio e operai forestali insieme a due elicotteri regionali che operano con ripetuti sganci a protezione di alcune abitazioni che potrebbero essere raggiunte.

Il forte fumo e una linea elettrica, spiega una nota della Regione Toscana, rendono più complicate le operazioni di spegnimento. Su questo incendio boschivo è stata attivata la procedura del coordinamento assistito, che prevede l'uso di figure specializzate e impiego di più direttori operazioni per la gestione dell'evento.

Un altro incendio boschivo si è sviluppato in zona Castelletti a Signa (Firenze). Anche qui sono impiegate numerose squadre di volontariato antincendio e un elicottero. Si tratta di una zona con presenza di abitazioni e dell'ex polveriera Nobel. (ANSA).