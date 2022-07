Nancy Pelosi in visita a Pietrasanta

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 04 LUG - Breve visita a Pietrasanta (Lucca) per Nancy Pelosi, speaker della Camera del congresso americano, in questi giorni in vacanza in Toscana.

Accompagnata dal marito Paul, Pelosi è stata accolta dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti sul sagrato del Duomo.

"Abbiamo visitato la Collegiata di San Martino - racconta il primo cittadino in una nota - poi ci siamo intrattenuti davanti alle sculture di "Wonder of love" e abbiamo ricordato quelle in marmo e in bronzo dedicate a Mary McLeod Bethune, leader per i diritti civili, prima donna e prima afro-americana a rappresentare uno Stato (Florida), realizzate qui, in città, dalla portoricana Nilda Comas". La Speaker ha riferito di conoscere molti degli artisti californiani che hanno scelto di realizzare a Pietrasanta le loro opere e di essere affascinata dall'attività di laboratori e fonderie della "Piccola Atene" della Versilia. "La omaggeremo con l'invio di un catalogo dedicato al lavoro dei nostri maestri artigiani - aggiunge Giovannetti - e abbiamo accolto con grande piacere e onore la sua promessa di tornare presto a Pietrasanta, per visitare i musei, i percorsi d'arte e parlare di nuovi patti di amicizia, fra la nostra città e le comunità statunitensi". (ANSA).