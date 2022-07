In Toscana 1.208 nuovi positivi Covid e 4 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 04 LUG - I nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.208, età media 46 anni circa, su 5.083 test di cui 682 tamponi molecolari e 4.401 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 23,77 (77,9% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i casi sono in calo così come i tamponi (effettuati circa un terzo) ma il tasso dei nuovi positivi praticamente identico: nel precedente report i contagi erano 3.465 su 14.915 test, con un'incidenza di nuovi positivi del 23,23% (75,6% sulle prime diagnosi). In totale da inizio pandemia la Toscana ha registrato 1.226.325 casi. Purtroppo l'ultimo report riportana anche 4 decessi - 2 uomini e 2 donne con un'età media di 80,5 anni, residenti nelle provincie di Pisa (2), Firenze e Pistoia - che portano il totale a 10.196.

Crescono e di tanto i ricoveri: sono 574, ben 50 in più rispetto a ieri, di cui 20 in terapia intensiva, 1 in meno.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.154.572 (94,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 61.557, +0,5% rispetto a ieri. Complessivamente, 60.983 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (244 in più rispetto a ieri, più 0,4%).

Riguardo all'andamento nelle singole province Firenze registra 352 casi in più rispetto a ieri, Prato 64, Pistoia 104, Massa Carrara 61, Lucca 130, Pisa 73, Livorno 138, Arezzo 105, Siena 114, Grosseto 67. (ANSA).