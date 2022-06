Incidenti sul lavoro in cantiere linea ferroviaria, grave

Incidente sul lavoro ieri notte a Canà, località nel comune di Pontremoli in Lunigiana (Massa Carrara). Un operaio che stava lavorando alla ferrovia, secondo una prima ricostruzione, è rimasto schiacciato da un mezzo riportando un politrauma.

Accompagnato in codice rosso all'ospedale di Pontremoli, l'uomo, 38 anni, è stato stabilizzato prima del trasferimento in elicottero al Cisanello di Pisa. Sul posto sono intervenuti anche una automedica di Pontremoli, una ambulanza della Misericordia di Pontremoli e i carabinieri di Pontremoli.

Da quanto spiegato da Ferrovie, il 38enne è operaio di una ditta che lavora in appalto per conto Rfi alla linea Pontremolese, interessata da interventi di manutenzione partiti a maggio con termine previsto ai primi di luglio. (ANSA).