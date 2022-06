Dipinti e sculture di Talani in mostra a Certaldo

(ANSA) - CERTALDO (FIRENZE), 23 GIU - 'Anima sola, viaggio a Finisterre': questo il titolo della mostra che a Certaldo (Firenze) raccoglie i lavori di Giampaolo Talani. L'esposizione, a cura di Martino Talani, con il coordinamento e il progetto di allestimento di Exponent, è il secondo appuntamento del cartellone 'CertaldoArte22', inaugurato ad aprile scorso con la mostra dedicata a Luigi Montanarini, si concluderà a gennaio 2023 con l'esposizione delle opere di Claudio Cionini.

Sono 60 le opere di Talani, tra dipinti e sculture, realizzate tra il 1979 e il 2017, che saranno visibili a Palazzo Pretorio dal 25 giugno al 22 settembre. Da una prima sala, dove sono esposti alcuni, autoritratti, il percorso espositivo si snoda nelle sale successive, attraverso aree tematiche, il mare, le partenze, la musica, l'amore, sottolineate da un allestimento che utilizza il bianco, come colore non colore, per enfatizzare alcuni simboli cari all'artista. "Talani - si spiega dagli organizzatori - è poeta quando dipinge, con il talento di fare partecipe lo sguardo dello spettatore in un mondo di sensazioni, emozioni e sentimenti comuni, in sintonia con i nostri tempi e, insieme, universale".

La mostra, patrocinata dalla presidenza del Consiglio regionale della Toscana come l'intero calendario 'CertaldoArte22', è promossa dell'assessorato alla Cultura del Comune di Certaldo, in collaborazione con l'Associazione Culturale Giampaolo Talani, l'Archivio Talani e la Galleria d'Arte Nozzoli. (ANSA).