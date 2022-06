Siccità: due cicogne uccise da sete e caldo in Lucchesia

(ANSA) - PORCARI (LUCCA), 21 GIU - Due dei tre piccoli di cicogna della famiglia che da anni nidifica a Porcari (Lucca) sono stati trovati senza vita alla base del pilone su cui si trova il loro nido. La segnalazione è arrivata all'Anpana, l'Associazione Protezione Animali Natura Ambiente, che è intervenuta sul posto assieme alla veterinaria Anna Vanni. "Con ogni probabilità - spiegano dall'Anpana - i due piccoli esemplari hanno perso la vita a causa del caldo eccezionale di questi giorni e della siccità. I genitori non sarebbero riusciti a portar loro cibo sufficiente e di qualità. Uno degli alimenti che prediligono, ad esempio, sono i girini ma il vicino Rio Fossanuova è in secca e di girini ce ne sono pochi". Adesso si spera nel terzo esemplare della covata. Se riesce a superare i prossimi 5-10 giorni potrà staccarsi dal nido. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale. Le cicogne nidificano da tanti anni a Porcari e sono diventate una sorta di attrazione turistica. Sono state adottate dal paese e l'Enel ha addirittura modificato il traliccio dismesso per favorire la nidificazione.

(ANSA).