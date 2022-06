Teatro, musical, danza, a Verdi Firenze stagione da 27 titoli

(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - Ricco cartellone, con 27 titoli in programma, distribuiti in 68 serate di spettacoli teatrali, per la stagione di prosa del Teatro Verdi di Firenze nella stagione 2022-2023, presentata oggi. In cartellone anche gli interpreti dell'adattamento per il teatro di 'Quasi Amici' (19-22 gennaio) con Massimo Ghini e Paolo Ruffini; il musical 'Tutti parlano di Jamie' (5-7 maggio) con Giancarlo Commare, attore rivelazione delle ultime stagioni televisive e cinematografiche, che propone un manifesto di una nuova generazione nel segno dell'inclusività. Tra gli altri protagonisti della stagione teatrale al Vedi ci sono anche Vincenzo Salemme, Diana del Bufalo, Ale e Franz, Giancarlo Commare, Giorgio Panariello, Arturo Brachetti, Alessandro Siani. Com'è tradizione del Vedi, grande spazio al musical, i titoli sono quelli di 'Grease', 'Pretty woman', 'Alice nel paese delle Meraviglie' e 'Casanova' del Pooh Red Canzian.

Inserito tra gli spettacoli in abbonamento, c'è anche un cartellone 'Off', fuori dal Verdi con protagonista il Teatro di Fiesole dove in una sala da 300 posti di prossima inaugurazione dal 6 all'11 dicembre Hershey Felder porterà in scena Beethoven in un originale ritratto del compositore tedesco. Tra il balletto c'è 'Giulietta e Romeo' (13 ottobre) con la stella della danza Carola Puddu insieme al Balletto di Roma per le coreografie di Fabrizio Monteverde, altri titoli 'Lo schiaccianoci' e 'La bella addormentata'. Sul palco pure una compagnia tutta fiorentina per la commedia musicale 'Il gatto in cantina' (12-14 maggio) di Nando Vitali con le musiche composte da Salvatore Allegra e la regia di Sandro Querci. (ANSA).