Fiorentina: Jovic nel mirino ma c'è nodo ingaggio

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - La Fiorentina continua la caccia ad un attaccante e tra i vari Andrea Belotti, Andrea Pinamonti e a Milan Djuric sta lievitando la candidatura di Luka Jovic. Il centravanti serbo classe '97 è reduce da una stagione non proprio da protagonista nel Real Madrid e sarebbe disposto a trasferirsi per cercare il rilancio. Il suo agente è Fali Ramadani, lo stesso del tecnico viola Vincenzo Italiano (che continua a trattare il rinnovo con il club) e del difensore Nickola Milenkovic, e questo potrebbe facilitare l'operazione (prestito con obbligo di riscatto), senza dimenticare i contatti comunque ben avviati fra il club viola e quello spagnolo l'estate scorsa per il prestito di Alvaro Odriozola. Il nodo maggiore, nel caso di Jovic, è rappresentato dall'ingaggio di oltre 6 milioni annui per cui la Fiorentina auspicherebbe un contributo importante da parte del Real. La società di Rocco Commisso è alla ricerca anche di un portiere: in cima alle preferenze si conferma Alessio Cragno sul quale c'è forte anche l'interesse del Monza. Fra i profili monitorati anche quello di Vicario dell'Empoli. (ANSA).