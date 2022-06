Mostre: Arezzo celebra pittura Pietro Benvenuti

(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - Una mostra dedicata a Pietro Benvenuti, pittore contemporaneo di Antonio Canova, del quale cade quest'anno il secondo centenario della morte. E' 'Pietro Benvenuti nell'età di Canova. Dipinti e disegni da collezioni pubbliche e private', ospitata dal 17 giugno al 23 ottobre alla Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo. Grazie a prestiti pubblici e privati, tra cui alcune opere provenienti dalle Gallerie degli Uffizi grazie all'iniziativa Terre degli Uffizi, la mostra segue, attraverso bozzetti e disegni preparatori, le imprese artistiche di Benvenuti, illustrando la carriera dell'artista dagli anni del successo accademico a quelli degli eleganti ritratti. Tra questi anche due opere della collezione di Intesa Sanpaolo: Ritratto di Teresa Mozzi del Garbo con il figlio del 1817 e Ritratto di Antonio Capacci del 1818. Per il Duomo di Arezzo Benvenuti dipinse poi, nel 1794, il Martirio di San Donato e, nel 1804, una monumentale Giuditta che mostra la testa di Oloferne al popolo di Betulia, debuttando nel genere della pittura di storia che avrà un seguito ne La morte di Priamo, eseguito nel 1811 per il principe Corsini. In mostra anche disegni e bozzetti dei cicli pittorici della sala d'Ercole in Palazzo Pitti (1817-819) e del soffitto della Cappella dei Principi (1828-1836). (ANSA).