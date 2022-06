Droga come a 'drive in', presi pusher di cocaina a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - I pusher si muovevano in bicicletta per rifornire i consumatori di cocaina. Ma uno è stato sorpreso e arrestato dai Falchi della squadra mobile di Firenze più volte mentre pedalava da via del Poderaccio e via dell'Argingrosso, in periferia, per rifornire clienti che si avvicinano in auto. E' un marocchino di 22 anni. A insospettire gli agenti che erano impegnati in un controllo di routine, è stato l'anomalo viavai: le auto si fermavano in via dell'Argingrosso e venivano raggiunte in bici da cittadini stranieri, che provenivano da via del Poderaccio. Tra ciclisti e automobilisti avveniva lo scambio di piccole confezioni. In tale contesto, secondo quanto accertato, l'arrestato avrebbe venduto droga in almeno tre occasioni: poco meno di un grammo di cocaina in cambio di 40 euro ad un primo automobilista, tre dosi ad un altro autista per 80 euro e un'ultima piccola quantità per 20 euro. I poliziotti hanno fermato tempestivamente il pusher, i suoi tre clienti e recuperato tutta la droga. In tasca il nordafricano, già noto alle forze di polizia, aveva altre tre dosi di cocaina e del denaro, sospetto provento dello spaccio. È scattata anche la denuncia per altri due marocchini di 20 e 23 anni, entrambi incensurati, sorpresi anche loro a spacciare in un'occasione ciascuno, con le stesse modalità del loro connazionale finito in manette.

Sempre nel contrasto agli stupefacenti martedì sera è stato denunciato un albanese, 23anni, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish. Poco dopo le 23 il giovane è stato intercettato in piazza Beccaria in sella ad un ciclomotore con a bordo un altro uomo. Alla vista della pattuglia i due si sono dati alla fuga: uno è scappato in scooter, facendo perdere le proprie tracce, l'altro è sceso dal mezzo e ha cominciato a correre. Quest'ultimo durante la corsa si è liberato di sei dosi di cocaina e di quasi 5 grammi di hashish, il tutto recuperato a terra dagli agenti che lo hanno raggiunto e fermato in via Ghibellina. (ANSA).