A Firenze allerta arancione per il caldo

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - Allerta caldo a Firenze. Per oggi è stato diramato il codice giallo, per domani e venerdì quello arancione. Oggi la temperatura massima percepita sarà di 34 gradi, domani e venerdì di 35. Lo rende noto il Comune di Firenze.

"Una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione - ricorda Palazzo Vecchio in una nota - possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Si tratta di 10 semplici regole pubblicate sul sito del ministero della Salute, in grado di limitare l'esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli)". (ANSA).