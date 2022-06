In risalita casi Covid in Toscana, 1.628 nuovi contagi

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Rialzo dei casi Covid in Toscana: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.628 contagi in più, età media 41 anni, che portano il totale a 1.157.565. Effettuati 12.269 test di cui 1.499 tamponi molecolari e 10.770 test rapidi: il tasso dei nuovi positivi è 13,27% (64,8% sulle prime diagnosi). Si registra un nuovo decesso, un uomo di 82 anni della provincia di Arezzo, che Relativamente alla provincia di residenza, che porta a 10.114 il totale dei deceduti a oggi. I ricoverati sono 239, 3 in meno rispetto a ieri, di cui 19 in terapia intensiva, 1 in più. Questi i dati relativi all'andamento dell'epidemia in Toscana diffusi dalla Regione.

Bisogna tornare indietro al 24 maggio, quando furono 1.974, per avere un dato di contagi giornalieri più alto rispetto a quello odierno: nel report di ieri invece i casi erano stati 317 su 2.603 test, con un'incidenza di positivi del 12,18% (58,4% sulle prime diagnosi).

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.123.786 (97,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 23.665, -2% rispetto a ieri. Complessivamente, 23.426 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (477 in meno rispetto a ieri, meno 2%).

Riguardo all'andamento della pandemia nelle singole province Firenze registra 366 casi in più rispetto a ieri, Prato 86, Pistoia 111, Massa Carrara 79, Lucca 154, Pisa 297, Livorno 186, Arezzo 126, Siena 112, Grosseto 111. (ANSA).