Base Pisa: migliaia in corteo da tutta Italia per dire no

(ANSA) - PISA, 02 GIU - Sono diverse migliaia (4 mila per la questura, circa 10 mila per gli organizzatori) i manifestanti giunti da tutta Italia, aderendo alla mobilitazione lanciata dal Movimento No Base che fa riferimento alla galassia della sinistra radicale e antagonista, per partecipare al corteo appena partito dal borgo di Coltano per dire no alla realizzazione di una base militare sul territorio pisano dove raggruppare i reparti speciali dei carabinieri (Gis, Tuscania e nucleo regionale cinofili).

Coltano è stata scelta perché inizialmente era il posto, all'interno dei confini del parco regionale di San Rossore, individuato dal governo per realizzare la base ma il no unanime di enti locali e forze politiche ha spinto la Difesa a rivedere il progetto e proporre un tavolo istituzionale per individuare soluzioni alternative. I manifestanti di oggi tuttavia chiedono il ritiro del provvedimento e restano contrari a qualunque nuova installazione militare sul territorio pisano (ANSA).