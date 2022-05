Restauri: al via intervento su condottieri in Duomo Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAG - Al via il restauro degli imponenti affreschi dei condottieri Giovanni Acuto e Niccolò da Tolentino, realizzati dagli artisti rinascimentali Paolo Uccello e Andrea del Castagno e custoditi nel Duomo di Firenze.

Il restauro, spiega l'Opera di Santa Maria del Fiore, ha un carattere preventivo e conservativo: si interviene alla comparsa dei primi sintomi di degrado per evitare l'aggravarsi dei danni e la necessità di interventi invasivi e costosi. Gli affreschi sono in uno stato di conservazione abbastanza buono, ma essendo trascorsi 20 anni dal loro ultimo restauro, la superficie pittorica è offuscata da una patina scura uniforme causata dell'accumulo di particellato acido prodotto dall'inquinamento e da polvere inerte. (ANSA).