Rissa a festa per una comunione a Siena, interviene polizia

Il ricevimento per una comunione finisce in rissa tra una trentina di invitati. E' accaduto ieri sera in un locale di Siena dove si è reso necessario l'intervento della polizia per sedare gli animi "probabilmente a causa di abusi di bevande alcoliche", spiega una nota della Questura. Durante la lite sono volate parole grosse e spintoni: uno degli invitati, in particolare, come constatato dagli agenti, dopo aver iniziato a inveire animatamente contro la sua ragazza per un eccesso di gelosia, avrebbe continuato sfogandosi contro ciò che trovava intorno, rovesciando alcuni tavolini del locale. Dopo aver ristabilito la calma gli agenti hanno sanzionato l'uomo per il suo evidente e molesto stato di ubriachezza. (ANSA).

In collaborazione con: