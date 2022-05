Vaccino influenza, a confronto esperti Lazio, E-R e Toscana

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Frequente causa di complicanze e ricoveri negli anziani, l'influenza è una malattia respiratoria che comporta un forte aumento dei costi a carico dei sistemi sanitari regionali e nazionale. A fare il punto sulle strategie vaccinali in atto nelle regioni Lazo, Emilia-Romagna e Toscana sarà, oggi pomeriggio, il secondo appuntamento con 'Vaccinare è proteggere', il talk, promosso da Sanofi, che vedrà a confronto le Istituzioni regionali con esperti della sanità, clinici, economisti, medici di medicina generale, farmacisti e associazioni dei pazienti.

Nonostante le numerose evidenze scientifiche sulla loro utilità, i tassi di copertura vaccinale contro l'influenza restano comunque al di sotto della copertura minima ottimale del 75% indicata dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Ministero della Salute. A confrontarsi su come migliorare il piano di vaccinazione antinfluenzale, garantendo una diffusione capillare e in piena sicurezza, saranno Stefania Maggi, professoressa del CNR, Americo Cicchetti, direttore Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems), Sabrina Nardi, consigliere Salutequità, Fiorenzo Corti, vice segretario Federazione medici di medicina generale (Fimmg) e Simona Barbaglia, presidente Respiriamo Insieme Onlus.

Come rappresentanti delle istituzioni regionali interverranno, tra gli altri, il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Marco Vincenzi e il presidente della Commissione Sanità e integrazione sociosanitaria Rodolfo Lena. E, ancora, la presidente Commissione Politiche per la Salute dell'Emilia Romagna Ottavia Soncini, il presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali della Toscana Enrico Sostegni, il direttore Dipartimento Medicina Generale Ausl Toscana-Centro Elisabetta Alti. (ANSA).