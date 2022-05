Reunion viola,40 anni dopo si celebra scudetto mancato

(AGGIORNA E SOSTITUISCE SERVIZIO DELLE 14.06) (ANSA) - FIRENZE, 15 MAG - Domani saranno 40 anni esatti da quel 16 maggio 1982 quando la Fiorentina, nell'ultima giornata di campionato, vide sfumare lo scudetto, che andò alla Juve: la Viola pareggiò a Cagliari dopo un gol annullato a Ciccio Graziani, i bianconeri vinsero segnando su rigore l'1-0 a Catanzaro. E domani gli ex ragazzi della Fiorentina stagione '81-82 si ritroveranno a teatro, quasi tutti. 'Grazie campioni' il titolo della serata, organizzata da Lady Radio al Puccini di Firenze, alle 21, per rivivere quella stagione rimasta nel cuore dei tifosi viola.

Per l'occasione è già arrivato dall'Argentina Daniel Bertoni e ci saranno Giovanni Galli e Giancarlo Antognoni. Graziani, impegnato in tv, manderà un videomessaggio, agli ex compagni riuniti al Puccini tra cui figurano anche, spiegano gli organizzatori, Mario Paradisi, Marco Baroni, Renzo Contratto, Armando Ferroni, Roberto Galbiati, Francesco Casagrande, Luciano Miani, Andrea Orlandini, Eraldo Pecci, Luigi Sacchetti, Luca Bartolini e Paolo Monelli. Ci sarà poi l'allenatore di quei ex ragazzi viola, Giancarlo De Sisti, l'allora presidente della Fiorentina Ranieri Pontello e il ds Tito Corsi, e pure i segretari e i medici della squadra di 40 anni fa. Tutto per ricordare quella stagione, attraverso le interviste sul palcoscenico ai protagonisti di allora. All'evento parteciperà anche il presidente della Toscana Eugenio Giani che premierà la squadra di allora.

Il via alle 18.30 con la partita Sampdoria-Fiorentina proiettata su un maxischermo in teatro poi alle 21 sarà la volta di 'Grazie Campioni' il cui incasso sarà devoluto in beneficenza. (ANSA).