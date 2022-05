Droga: malore in strada e 20 dosi eroina in tasca, arrestato

(ANSA) - LIVORNO, 13 MAG - Colto da un malore in una strada di Livorno, ha sbattuto la testa sull'asfalto ed è stato soccorso. Ma dopo è finito in arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. È accaduto a un 56enne livornese perché è stato trovato in possesso di droga dai carabinieri, intervenuti su richiesta del personale medico: l'uomo aveva 20 dosi di sostanza stupefacente, suddivise tra cocaina ed eroina, per un peso approssimativo complessivo di circa 22 grammi.

Mentre il 56enne è stato trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti medici, i militari hanno effettuato una perquisizione della sua abitazione dove hanno ritrovato nella camera da letto tre involucri con eroina, per un peso complessivo di circa 483 grammi, altrettanti involucri di cocaina, circa 168 grammi, e due bilancine di precisione con materiale per il confezionamento, oltre a quasi 3.500 euro in banconote di vario taglio probabile provento di spaccio. Tutto è stato sottoposto a sequestro mentre l'uomo dopo le dimissioni dall'ospedale è stato trasferito nel carcere di Livorno. (ANSA).