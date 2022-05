Cinema: mancato scudetto Viola dell''82 rivive in 'falso' doc

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - Lo scudetto mancato dalla Fiorentina nel 1982, di cui ricorrono i 40 anni il 16 maggio, rivivrà nel documentario di Federico Micali dal titolo 'L'anno del terzo scudetto' che inizierà a girare proprio nei prossimi giorni. Non sarà però un vero e proprio documentario, ma un 'finto documentario' (in gergo cinematografico mockumentary), perché Micali ricostruirà la finale con la Fiorentina che "si aggiudicherà il terzo scudetto che avrebbe meritato". Nel doc il regista fiorentino racconterà quella straordinaria stagione (dall'arrivo dei Pontello ai nuovi acquisti passando per lo spaventoso infortunio di Antognoni) fino all'ultima giornata di campionato con il gol annullato a Graziani. Micali farà tesoro di interviste ai protagonisti di allora per raccontare quella rocambolesca stagione fino a comprendere materiali d'archivio tv di 90/o Minuto e della radio di Tutto il calcio minuto per minuto, ma appunto con un finale diverso dalla realtà: la Fiorentina vincerà il terzo scudetto. A scandire i tempi del 'falso documentario' anche le voci dei giornalisti Enrico Ameri da Catanzaro e Sandro Ciotti da Cagliari in un rimbalzo di linea che rappresenta ancora oggi uno dei momenti più emozionanti di Tutto il calcio minuto per minuto. "L'anno del terzo scudetto - ha detto Micali - proverà a scacciare i fantasmi di migliaia di fiorentini fuori dagli armadi del passato, farli incontrare e parlare nel presente. È il racconto della stagione nei suoi 90 minuti finali, tutto quello che una città intera avrebbe voluto vivere. Un ponte tra generazioni, questo vuole essere il film, per chi ha vissuto quel 16 maggio con disperazione, rabbia, rivalsa e ironia, e chi oggi desidera anche solo respirare l'aria delle grandi occasioni, che solo una grande squadra riesce a trasmettere, in un anno di soddisfazioni per i tifosi viola. Ricordando chi e dove eravamo in quel preciso momento: io, per esempio, ero attaccato alla radiolina in campagna dei miei". (ANSA).