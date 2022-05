Clochard danneggia muro di arco esterno a Palazzo Pitti

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - Atto vandalico a Firenze, contro un arco cieco del porticato di Palazzo Pitti, nel pomeriggio, da parte di un clochard di 53 anni, dell'Uruguay. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per calmarlo. L'uomo, in evidente stato di alterazione dovuto a sostanze alcoliche, ha danneggiato a colpi di pietra il muro perimetrale dell'arco. E' situato in un punto in cui lui stesso aveva trovato ricovero, uno dei rondò laterali alla facciata della reggia granducale. Lo stesso homeless aveva attirato l'attenzione di alcuni residenti dando in escandescenze. L'immediato arrivo dei carabinieri della stazione di Firenze Palazzo Pitti ha consentito di evitare che l'uomo facesse altri atti di vandalismo. Comunque sul posto è stata fatta arrivare un'ambulanza del 118 per curarlo. (ANSA).