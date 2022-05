Atletica: GuardaFirenze, primi Ayob Bouras e M.Grazia Bianchi

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAG - Ayob Bouras, marocchino, col crono di 34'19'' per gli uomini, e Maria Grazia Bianchi, italo-venezuelana, in 39' e sesta assoluta in classifica, sono i vincitori della 48/a GuardaFirenze, corsa podistica sulla distanza di 10 km che si disputa nel capoluogo toscano e cha visto al via 2.600 partenti. Bouras corre per il Gs Il Fiorino, Bianchi per la Ss Lazio. La corsa è stata organizzata da Firenze Marathon in collaborazione con Atletica Firenze Marathon.

Partenza e arrivo in piazza Duomo. Su un percorso ridotto di 3 km hanno corso altri 800 atleti, tutti ragazzi e ragazze.

