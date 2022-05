Rapina in strada a Firenze, denunciato 17enne di una gang

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAG - Rapina in strada la notte scorsa a Firenze, in via de' Benci, per un 20enne assalito da un gruppo di giovani i quali gli hanno strappato dal collo catenine d'oro.

E' successo intorno alle 4 quando all'improvviso l'aggredito è stato accerchiato e colpito al volto per disorientarlo, prima di sottrargli gli ori. Grazie alla precisa descrizione degli assalitori data dal rapinato, la polizia è riuscita a rintracciarne uno e a denunciarlo. Si tratta di un tunisino di 17 anni accusato di rapina in concorso e di ricettazione. La sua posizione è al vaglio della procura minorile. L'accusa di ricettazione c'è perché gli agenti gli hanno trovato 195 euro in contanti e vari monili e preziosi tipo braccialetti e catenine, di sospetta provenienza furtiva o predatoria. La polizia sta cercando i complici. (ANSA).