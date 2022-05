Al via i restauri alla Terrazza Vasariana a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAG - Al via a Firenze i lavori alla Terrazza Vasariana che si affaccia sull'Arno e Ponte Vecchio, davanti alla Galleria degli Uffizi. L'intervento, al via dal 9 maggio, avrà un costo di 300mila euro, si spiega da Palazzo Vecchio. La Terrazza soffre per l'esposizione a pioggia, freddo e sole. Le operazioni di restauro prevedono il recupero degli elementi lapidei che compongono la balaustra, delle cornici, delle mensole che sorreggono le volte, degli intonaci, e infine il consolidamento strutturale anche della parte superiore. Sarà tolta la vegetazione infestante e saranno effettuate operazioni di pulitura a mano e con impacchi chimici. Ove necessario si effettueranno stuccature e sigillature, nonché il consolidamento della muratura.

"Da questa Terrazza - ha ricordato il sindaco Dario Nardella - possiamo godere di una delle viste più suggestive di Ponte Vecchio e dell'Oltrarno fiorentino. Grazie a questi lavori riporteremo allo splendore originario anche le balaustre, i corrimano, gli elementi in pietra ma anche tutta la parte sottostante, invisibile ai più. Non smettiamo così di valorizzare, curare e recuperare il nostro patrimonio artistico e culturale". Per effettuare i lavori sarà necessario chiudere al traffico il lungarno Anna Maria Luisa Dei Medici e il lungarno Archibusieri (da via dei Georgofili). Previsto anche il cambio di senso in via Lambertesca, necessario per istituire l'itinerario alternativo costituto da via dei Georgofili-via Lambertesca-piazzale degli Uffizi-via della Ninna-piazza del Grano-via dei Castellani-piazza dei Giudici. (ANSA).