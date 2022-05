Cadavere 25enne trovato in vano sottoscala a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAG - Il cadavere di un 25enne è stato trovato nel vano sottoscala di un condominio di Firenze, in via Romagnosi. Sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza.

Tra le ipotesi quella che il giovane sia deceduto per un malore, forse legato all'abuso di droga, dopo aver trovato rifugio nel vano condominiale.

Il 25enne, di origine marocchina, si era allontanato alcune settimane fa da una comunità di recupero per tossicodipendenti.

Il cadavere, trovato ieri sera, è stato trasferito all'istituto di medicina legale in attesa dell'autopsia. Sul posto è intervenuta la polizia. (ANSA).