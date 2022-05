Anticipi serie A; Manganiello arbitra Inter-Empoli

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - E' Manganiello di Pinerolo l'arbitro designato per Inter-Empoli, anticipo della 36/a giornata di Serie A in programma venerdì alle 18.45. Lo rende noto l'Aia.

Come collaboratori di line sono stati scelti Berti e Galetto, quarto uomo sarà Marini. Banti sarà al Var, Zufferli sarà l'Avar.

Per l'altro anticipo di venerdì, quello a Marassi fra Genoa e Juventus è stato scelto Sozza di Seregno. Ranghetti e Vivenzi saranno i guardalinee, Sacchi il quarto uomo. Var sarà Abisso, Di Iorio l'Avar. (ANSA).