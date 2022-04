'Il Quarto Stato' in mostra a Palazzo Vecchio Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - 'Il Quarto Stato' di Giuseppe Pelizza da Volpedo, una delle più celebri opere pittoriche realizzate tra Otto e Novecento, eccezionalmente concesso in prestito dal Museo del Novecento di Milano, è in mostra nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze da domani al 30 giugno. L'iniziativa, in occasione dell'1 maggio, Festa dei lavoratori, nasce dalla relazione tra Milano e Firenze, già avviata in occasione della mostra dedicata alle Tre Pietà michelangiolesche in corso al Museo dell'Opera del Duomo del capoluogo toscano.

Il progetto, del Museo Novecento di Firenze e del Museo del Novecento di Milano a cura di Danka Giacon e Sergio Risaliti, a cura di Danka Giacon e Sergio Risaliti, costituisce un'occasione unica per ammirare nel capoluogo toscano il capolavoro di Pellizza da Volpedo, che irrompe con il suo profondo significato politico e sociale all' interno dello scenario rinascimentale che adorna il monumentale Salone dei Cinquecento. Acquisito dal Comune di Milano nel 1920, grazie a una raccolta fondi promossa dal sindaco socialista Emilio Caldara, Il Quarto Stato è stato esposto a Palazzo Marino, alla Galleria di Arte Moderna e dal 2010 è custodito al Museo del Novecento di Milano. Oggi la presentazione dell'opera alla presenza del ministro del Lavoro Andrea Orlando, del sindaco di Milano Beppe Sala e del primo cittadino di Firenze Dario Nardella.

L'opera è divenuta iconica in seguito all'associazione del grande dipinto a una rinnovata utopia sociale, spesso celebrata nel corso delle manifestazioni per il Primo Maggio. Domani, 1 maggio, in occasione della Domenica metropolitana, per tutti i residenti della Città metropolitana di Firenze sarà possibile visitare l'opera gratuitamente. In Sala d'Arme di Palazzo Vecchio sarà inoltre realizzato un progetto speciale in collaborazione con la Fondazione Alinari per la fotografia che avrà al centro il mondo del lavoro dall'Ottocento in poi.

