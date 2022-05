Due motociclisti muoiono in due diversi incidenti

Due motociclisti sono morti in due incidenti stradali avvenuti sabato 30 aprile in Toscana. A perdere la vita un sessantenne di Rimini, caduto a terra mentre percorreva la strada della Luna nel comune di Badia Tedalda (Arezzo) e un diciottenne, coinvolto in un incidente avvenuto nella galleria al Passo del Vestito, tra Massa (Massa Carrara) e Arni (Lucca) nel quale è rimasta ferita gravemente anche un 14enne che viaggiava con lui, trasportata con l'elisoccorso Pegaso in ospedale. In un altro incidente avvenuto il 29 aprile ferito un motociclista 27enne: è precipitato da un ponte mentre percorreva la statale 67 Tosco-Romagnola nei pressi dell'abitato di Osteria Grande, nel comune di San Godenzo (Firenze).