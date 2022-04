A Livorno un concerto per aiutare i profughi

(ANSA) - LIVORNO, 28 APR - Un concerto per raccogliere fondi a favore dei profughi ucraini. L'iniziativa di solidarietà è in programma il 4 maggio al Teatro Goldoni di Livorno ed è finalizzata a dare un supporto concreto alla casa Papa Francesco di Quercianella, una comunità educativa impegnata, in questo periodo, ad aiutare concretamente chi fugge dalla guerra: col progetto Artigiani di pace prevede l'accoglienza di venticinque bambini con le rispettive madri. Il concerto è promosso da Rotary Livorno e Rotary Mascagni, insieme al Rotaract locale mentre Rotary foundation, per finanziare le prime e più urgenti necessità dei profughi, ha contribuito col proprio fondo Grandi disastri.

Il concerto vedrà impegnati, sotto la direzione di Laura Brioli, i solisti dell'Accademia lirica Vox Artis dell'Istituto musicale Del Corona, il coro Voci Bianche e il Teen singer choir della Fondazione Goldoni, mentre nella seconda parte della serata Riccardo Pagni dirigerà The joyful Gospel ensemble con l'esibizione di cantanti provenienti da ogni parte del mondo, compresi alcuni ragazzi ucraini. I biglietti sono in vendita al prezzo di 20 euro. I Rotary livornesi hanno aperto anche un conto corrente per raccogliere donazioni a sostegno del progetto di accoglienza dei profughi. (ANSA).