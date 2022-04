A Scandicci festa della fioritura dei tulipani neri

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 27 APR - Si è conclusa con la fioritura dei tulipani neri l'edizione Wander and Pick 2022 con 200.000 fiori a doppia spirale al Temporary Park, l'area ex Cnr nel centro di Scandicci (Firenze). Il progetto è coordinato da Alessandra Benati dell'associazione Le Tribù della Terra, mentre anche quest'anno il disegno è stato firmato dall'architetto del paesaggio Duccio Pampaloni. Wander and Pick ha il patrocinio del Comune di Scandicci. I promotori dell'iniziativa fanno sapere che, a conclusione della fioritura, i bulbi dei tulipani vengono regalati a enti, associazioni e scuole "affinché si diffonda nei loro spazi la cultura dei fiori e dei giardini diffusi". Gli interessati possono presentarsi tutti i giorni dalle 10 alle 19 fino a domenica 1 maggio compresa; "la possibilità di raccogliere i bulbi è estesa a tutti i visitatori con offerta libera". Dal 2 maggio 2022, inoltre, sarà ancora possibile accedere a questa donazione su prenotazione. (ANSA).