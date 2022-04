25 Aprile: a Livorno sfila bandiera della Brigata Ebraica

La bandiera della Brigata ebraica, che nel 1944 e nel 1945 combatté a fianco degli Alleati nella campagna per la Liberazione dell'Italia, ha sfilato stamani per le strade di Livorno durante le manifestazioni cittadine per festeggiare il 77/o Anniversario del 25 Aprile. Lo evidenziano esponenti della comunità ebraica livornese, una delle più antiche e numerose in Italia, che hanno mostrato uno striscione con la bandiera con la stella di David così come portava in battaglia la Jewish Infantry Brigade Group.

Sempre a Livorno domenica 24 aprile, alcuni ultras del Livorno hanno sventolato allo stadio 'Armando Picchi' la bandiera delle autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Lugansk, nel Donbass, riconosciute solo dalla Russia anche come pretesto per l'invasione dell'Ucraina ma non, per esempio, dall'Unione Europea, né dal Regno Unito né dagli Stati Uniti. E' successo durante una partita interna del Livorno, società calcistica che adesso milita tra le squadre dei Dilettanti. (ANSA).