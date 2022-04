Report Iss, in Toscana evitati 12.500 decessi Covid

(ANSA) - FIRENZE, 21 APR - In Toscana tra l'inizio del 2021 e l'inizio del 2022 i vaccini contro il Covid hanno evitato 677.000 contagi, 26.500 ricoveri, 3.000 ricoveri in terapia intensiva e 12.500 decessi. Lo dice un report sulle stime di efficacia delle vaccinazioni a livello nazionale pubblicato dall'Istituto superiore di sanità, citato da Ars Toscana.

Senza vaccini, spiega Ars facendo riferimento allo studio, in Toscana "avremmo avuto quasi 1 milione e 300 mila contagi nel periodo considerato, contro i poco meno di 600 mila osservati, circa 38.500 ricoveri (contro i poco meno di 12 mila osservati), 4.300 ricoveri in terapia intensiva (contro i quasi 1.300) e quasi 16 mila decessi (contro i 3.300 circa osservati). In termini percentuali dunque, i sieri anti Covid hanno permesso una riduzione del 53% dei contagi, del 69% delle ospedalizzazioni, del 71% dei ricoveri in terapia intensiva e del 79% dei decessi. "La Toscana - spiega Ars - è, grazie ai livelli raggiunti dalla copertura della campagna vaccinale nella popolazione, tra le regioni che hanno beneficiato di più degli effetti protettivi forniti dai vaccini, che stanno oggettivamente permettendo di convivere maggiormente con l'epidemia, rispetto al 2020, evitando di sospendere o limitare nuovamente molte attività". (ANSA).