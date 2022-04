A Volterra favola nipote Fellini prima di Pagliacci Perondi

(ANSA) - VOLTERRA (PISA), 07 APR - Al Teatro Persio Flacco di Volterra (Pisa) l'opera incontra il cinema con 'Pagliacci' di Ruggero Leoncavallo, che debutterà il 10 aprile nel nuovo allestimento della regista Nicoletta Perondi, tra suggestioni felliniane e contaminazioni artistiche. L'evento, che celebra il bicentenario del teatro, sarà introdotto inoltre dal corto 'La Fellinette', a cura di Francesca Fabbri Fellini, nipote del maestro del cinema italiano, che presenterà la favola animata realizzata a partire da disegni dello stesso regista. "Il mio omaggio è per ricordare il rapporto che avevo con lo zio Federico, che chiamavo Chicco - ha detto Francesca Fabbri Fellini -. Lui è stato il re dei visionari, col suo cinema ha cambiato per sempre la settima arte. Il mio corto è un omaggio al mondo del circo, che Federico amava: fu lui a portarmi per la prima volta al circo, fu amore. Io ho cercato di mettere in movimento i suoi disegni: 'La Fellinette', da cui prende il nome il corto, è un disegno che Federico realizzò per me, nel giorno del suo compleanno".

Dopo l'omaggio a Fellini ci sarà appunto 'Pagliacci', prodotto da Og Arte Firenze, che narra la vicenda di Canio, pagliaccio assassino per gelosia della moglie Nedda. Perondi, nel presentare l'opera, ha parlato di "crasi tra cinema e teatro". "Questo spettacolo arricchisce il calendario delle iniziative che caratterizzano nel 2022 Volterra città toscana della cultura", ha commentato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Il vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi ha detto che "grazie a 'Pagliacci' e alla favola animata di Francesca Fabbri Fellini, Volterra celebra l'arte a 360 gradi con un evento che riesce a esaltare teatro, cinema, musica, pittura e poesia in un unicum originale".

