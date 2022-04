Scoperta stanza segreta in Rocca Ariostesca della Garfagnana

(ANSA) - CASTELNUOVO GARFAGNANA (LUCCA), 06 APR - Una stanza segreta è stata scoperta durante i lavori di restauro e recupero della Rocca Ariostesca a Castelnuovo Garfagnana (Lucca), struttura militare fortificata risalente al Medioevo. Gli operai delle ditte incaricate dei lavori hanno notato un abbassamento di una parte di pavimento del piano terra e da lì a poco, spostando una notevole quantità di detriti, dal sottosuolo è emersa una stanza segreta: si tratta di un vano o di un passaggio la cui presenza era finora rimasta sconosciuta e non è escluso che possa condurre ad altre stanze dell'antico palazzo che fu anche la dimora di Ludovico Ariosto. La Rocca deve il suo nome all'essere stata sede del governo estense e all'aver ospitato, dal 1522 al 1525, come governatore della Garfagnana degli Este, il poeta Ludovico Ariosto.

I lavori di restauro sono stati subito interrotti in attesa di un sopralluogo dei tecnici della soprintendenza che stabilirà l'iter operativo. A Castelnuovo Garfagnana i racconti tramandati di padre in figlio da sempre narravano di un passaggio segreto che collegava la Rocca Ariostesca con la Fortezza di Mont Alfonso (diverse centinaia di metri più a monte), e quello scoperto oggi potrebbe essere uno degli accessi a una via di fuga. (ANSA).