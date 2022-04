Stragi naziste:morta Cesira Pardini,salvò sorelle a S.Anna

(ANSA) - STAZZEMA (LUCCA), 01 APR - E' morta a 96 anni Cesira Pardini, scampata all'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema (Lucca), medaglia d'oro al merito civile per aver messo in salvo, quel 12 agosto 1944, due sue sorelline, Adele e Lilia e un altro bambino. Nella strage, costata la vita a 560 ersone, morirono la madre e altre due sorelle di Pardini, Maria, e Anna, quest'ultima a più piccola vittima della strage: aveva una ventina di giorni di vita.

Cordoglio per la scomparsa di Pardini è stato espresso dal sindaco di Stazzema Maurizio Verona. "Ho appreso la notizia della scomparsa di un altra superstite dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema", scrive il primo cittadino su Fb: "Un caloroso abbraccio ai suoi familiari, e un enorme Grazie a Cesira per essere stata una ambasciatrice di Pace e di Memoria".

Cesira Pardini aveva 18 anni quando si verificò la strage. Testimoniando al processo a Spezia davanti al tribunale militare per l'eccidio raccontò: "Mia madre era contro il muro, con" Anna "in braccio. Abbiate pieta' almeno di questa creatura, ha gridato. Quello, era un italiano, ha estratto il revolver e glielo ha puntato alla testa. Mamma ha fatto appena in tempo a dirci di salvarci, di scappare. Si è aperta la porta del fondo. Ho preso l'Adele, la Lilia, ho buttato dentro la Maria, che era tutta a pezzi. Le cadeva un braccio, aveva una gamba staccata. Continuavano a mitragliare da tutte le parti, e noi siamo state immobili, in silenzio...".

