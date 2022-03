C'è la mappa dei Cammini a Firenze, 6 gli itinerari

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAR - L'anello del Rinascimento attorno alla città di Firenze, il cammino di Francesco sulle orme del Santo, quello di Dante alla scoperta delle tracce del poeta fino a Ravenna ma anche la Via degli Dei tra Firenze e Bologna, la Via Romea Senese e il cammino di San Jacopo fino a Lucca. Sono sei i cammini che attraversano il territorio di Firenze e che sono stati mappati per mettere a disposizione di cittadini, turisti e camminatori una guida pratica degli itinerari.

La mappa, realizzata dall'assessorato al turismo, è stata lanciata al Salone internazionale del turismo Destinations Nature a Parigi e sarà presentata alla Bit di Milano dal 10 al 12 aprile. La mappa è realizzata in quattro lingue (italiano, inglese, francese, tedesco): accanto a ogni descrizione, come riporta una nota di Palazzo Vecchio, si trova un Qr code che rimanda alla pagina del sito FeelFlorence con la descrizione dettagliata del percorso. "Uno strumento per dare uno sguardo d'insieme su tutti i cammini che attraversano il territorio di Firenze e dell'ambito turistico fiorentino-, indicando i vari percorsi da fare a piedi su più giorni con una descrizione efficace delle varie tappe - ha detto l'assessore al turismo Cecilia Del Re -. Lo abbiamo appena presentato a Parigi, al Salone Destinations Nature, che ha segnato per il settore la ripresa degli eventi fieristici a livello internazionale, dopo lo stop obbligato dettato dalla pandemia. La mappa, realizzata in quattro lingue, è entrata a far parte della grande famiglia Feel Florence ed è in distribuzione presso gli Infopoint turistici". (ANSA).