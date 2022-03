Squid Game sbarca tra gli 80 film di Korea Film Fest

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Le star del cinema coreano Hwang Dong-hyuk e Lee Jung-jae, rispettivamente regista e attore della serie tv dal successo globale targata Netflix 'Squid Game', saranno gli ospiti della 20/a edizione del Florence Korea Film Fest che si terrà a Firenze dal 7 al 15 aprile. E con loro, dalla Corea, ci saranno anche il maestro del cinema Im Sang-soo, la regista Shin Su-won tra le più rappresentative del mondo femminile della Corea del Sud, l'attore Cho Jin-woong (interprete di oltre 50 film tra cinema e tv).

Il festival, che farà base nei cinema La Compagnia e Stensen e online sulle piattaforme Più Compagnia e Mymovies, avrà 80 film sul Paese asiatico. Il programma è diviso per sezioni che sono: i maggiori successi al botteghino nella sezione 'Orizzonti Coreani'; le giovani promesse nei programmi Independent Korea e 'Corti, Corti!' e l'attualità più stringente nella sezione documentaristica K-Documentary. Tra le novità assolute da segnalare la sezione "Webtoon & Cinema", il focus sui fumetti digitali e il lancio sul mercato di "K Vision", la prima piattaforma online in Italia dedicata al solo cinema coreano. La star Lee Jung-jae (Squid Game) riceverà il premio della 20/a edizione (8/4) e incontrerà il pubblico in una masterclass (9/4, cinema La Compagnia). "Guardiamo oltre i 20 passati - ha detto Riccardo Gelli, direttore del festival - e siamo orgogliosi di poter raccontare quello che abbiamo costruito: un ponte ideale ma solido tra i due paesi. Quest'anno, come piace a me sottolineare, non sarà solo un festival ma una festa". Da segnalare, tra gli altri film, due prime italiane: "Heaven: to the Land of happiness" di Im Sang Soo, road movie interpretato da Choi Min-sik, tra più famosi attori in Corea del Sud, storica la sua interpretazione in "Oldboy" (7/4) e "Escape from Mogadishu" del regista Ryoo Seung-wan (15/4), film campione d'incassi al botteghino in Corea del Sud è basato su una storia vera, ambientato durante la guerra civile a Mogadiscio quando i diplomatici rivali della Corea del Nord e del Sud rimangono intrappolati insieme e uniranno le forze per riuscire a scappare. (ANSA).