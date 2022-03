Mine anticarro trovate e distrutte in bosco nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - Dieci mine anticarro sono state trovate in un bosco di Montaione (Firenze) e sono state rimosse e fatte brillare in una cava dagli artificieri dell'Esercito intervenuti con un nucleo Cmd del Genio Ferrovieri di Castelmaggiore (Bologna).

Gli ordigni erano in un bosco in località San Vivaldo. Sono quattro mine anticarro 'Teller 42' e sei mine anticarro 'Teller 43', tutte di fabbricazione tedesca, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Sono state trovate da un privato cittadino durante una ricerca fatta con metal detector. Le mine vennero poste dai tedeschi in ritirata sulla linea di avanzata degli Alleati dall'area di Volterra verso la valle dell'Arno su Empoli. Probabilmente le mine anticarro erano state posizionate per realizzare uno sbarramento stradale e ritardare la marcia delle unità corazzate degli Alleati.

Altro intervento, sempre oggi ma a una trentina di chilometri di distanza, in un vigneto sulla provinciale Volterrana a Montespertoli (Firenze). Qui c'era una granata d'artiglieria da 76 mm Apche Usa trovata anche questa da un privato cittadino intento ad effettuare ricerche con metal detector nei campi agricoli vicini alla sua abitazione. Pure questo ordigno, altamente perforante, è stato rimosso e trasportato in una cava dove è stato fatto brillare. (ANSA).