In Toscana 12 decessi tra pazienti Covid, nuovo aumento ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - Sono 4.577 (912 in meno rispetto a ieri) i nuovi casi di Covid-19 in Toscana segnalati nel bollettino di oggi, che fanno salire a 42.704 (+2,3 per cento) le persone al momento positive in tutta la regione (931.471 dall'inizio della pandemia, più di due anni fa). L'età media dei nuovi positivi è di 42 anni circa: il 23 per cento ha meno di 20 anni, il 21 per cento tra 20 e 39, il 32 per cento tra 40 e 59, il 17 per cento tra 60 e 79 e il 7 per cento ottanta anni o più.

Si registrano altri 12 decessi - quattro uomini e otto donne con un'età media di 82,5 anni, residenti nelle province di Firenze (6), Prato (1), Massa Carrara (2), Livorno (2) e Siena (1) - che portano il totale a 9.324. Sempre in aumento i ricoveri: i posti letto occupati in ospedale sono 741, 22 in più rispetto a ieri, di cui 29 in terapia intensiva, 3 in meno. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 879.443 (pari al 94,4% di tutti i casi registrati). Le persone attualmente positive sono 42.704, +2,3%. Sono 41.963 le persone in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (950 in più rispetto a ieri, cresciute del 2,3 per cento). Sono 5.895 (75 in meno rispetto a ieri, diminuiti dell'1,3 per cento) quanti si trovano in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo all'andamento per provincia, Firenze registra 989 casi in più rispetto a ieri, Prato 200, Pistoia 348, Massa Carrara 276, Lucca 686, Pisa 439, Livorno 462, Arezzo 406, Siena 425, Grosseto 346. (ANSA).