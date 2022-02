In Toscana 3.324 nuovi casi, tasso all'11,22%

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - I nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 3.324 su 29.619 test di cui 8.846 tamponi molecolari e 20.773 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,22% (58,3% sulle prime diagnosi). E' quanto reso noto dal presidente della Regione Eugenio Giani sui social.

Rispetto a ieri il numero dei nuovi casi è più basso (erano 3.691) così come quello del test effettuati (erano 34.321) di conseguenza il tasso è in salita (era 10,75%) (ANSA).