Arriva Horizon Forbidden West,statua a Firenze lo celebra

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Sony Interactive Entertainment sceglie Firenze per celebrare l'arrivo di Horizon Forbidden West - per Playstation 4 e Playstation 5 -, installando in piazza Madonna della Neve a Firenze, nel complesso delle Murate, una statua temporanea dedicata ad Aloy, protagonista del gioco. La statua di Aloy resterà fino al 27 febbraio. La protagonista, è stato spiegato, rappresenta una delle possibili espressioni della complessità psicologica del genere umano dove non è centrale la differenza di genere ma il valore della diversità.

Il videogioco uscirà domani.

"La storia di Aloy - ha spiegato Marco Saletta, general manager Sony Interactive Entertainment Italia - ci racconta la capacità, da parte dell'industria videoludica, di trasportare nella dimensione del videogioco storie e temi universali, mettendo al centro il giocatore, e permettendogli di vivere e giocare storie profonde e articolate, vestire i panni di personaggi incredibilmente sfaccettati, senza perdere mai di vista l'opportunità di sognare. Un modello di riferimento straordinariamente stimolante per le giovani generazioni e uno sguardo su un futuro possibile, stavolta non solo per il contesto videoludico". "Siamo contenti che Sony Interactive Entertainment Italia - ha affermato l'assessore alle attività economiche Federico Gianassi - abbia scelto Firenze per questo progetto. Il settore del gaming è cresciuto moltissimo negli anni e crescerà ancora. Anche a Firenze ci sono realtà che sono legate a questo strumento e sono sicuro che nei prossimi anni saranno molte le attività che nasceranno legate al panorama videoludico. A fronte di questa crescita occorre sicuramente una maggiore attenzione anche alla formazione dei più giovani che sono i principali utilizzatori di questi strumenti. Questa iniziativa mi sembra tenga insieme diversi aspetti e provi a mettere l'accento, attraverso la protagonista, anche sul valore della diversità". (ANSA).