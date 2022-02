Per Ludovico Einaudi tutto esaurito al Teatro Verdi di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 05 FEB - Sono andati esauriti in prevendita i biglietti per il concerto di Ludovico Einaudi, in programma il 7 febbraio al Teatro Verdi di Firenze. La data, inserita nel tour internazionale dell'artista, segue di pochi giorni l'uscita del nuovo album di inediti 'Underwater'. Con Ludovico Einaudi, al pianoforte, suoneranno Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, elettronica e percussioni.

'Underwater' è il primo album in solo pianoforte degli ultimi venti anni di Einaudi. Registrato "quando il mondo fuori era fermo e silenzioso", il compositore si è immerso "in uno spazio libero e senza confini, in una dimensione fluida e parallela, senza interferenze esterne." Ne sono venute fuori "forme brevi, quasi canzoni, scritte di getto al pianoforte". Anche il suono è il risultato di una ricerca, sottolinea l'artista: "Ho cercato un suono preciso che corrispondesse all'espressione di questa musica, morbido, caldo e profondo. Volevo un pianoforte che parlasse e cantasse".

Ludovico Einaudi è tra i compositori contemporanei più presenti nelle classifiche di musica classica a livello mondiale ed è l'artista più ascoltato di tutti i tempi nello streaming classico. (ANSA).