Malore in fabbrica, muore operaio nel Pratese

(ANSA) - MONTEMURLO (PRATO), 05 FEB - Un operaio pakistano di 41 anni ha perso la vita nel corso della notte a causa di un malore mentre stava terminando il suo turno di notte in una tessitura di Montemurlo (Prato). Stando alla prima ricostruzione dei fatti, poco dopo le 5 l'uomo sarebbe stato colto improvvisamente da un malore. Un suo collega lo avrebbe visto accasciato al suolo e avrebbe dato l'allarme. Il medico del 118, intervenuto dopo la chiamata assieme a polizia e carabinieri, ha costatato il decesso per cause naturali: si ipotizza un arresto cardiaco. Sul posto, nella frazione industriale di Oste, sono tuttavia intervenuti i tecnici del dipartimento prevenzione e igiene sul lavoro dell'Asl Toscana Centro. Il sostituto procuratore di turno ha disposto l'autopsia per comprendere con maggiore accuratezza le cause della morte. (ANSA).