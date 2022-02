Covid: in Toscana altri 6.648 casi

(ANSA) - FIRENZE, 05 FEB - I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 6.648 su 56.198 test di cui 15.723 tamponi molecolari e 40.475 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,83% (68,6% sulle prime diagnosi). Questi i dai diffusi dal governatore toscano Eugenio Giani.

Rispetto a ieri i casi sono in calo così come i test, con un tasso di positività sostanzialmente stabile: nel precedente report i contagi erano 6.769 su 57.534 tamponi e un'incidenza di nuovi positivi dell'11,77% (69,0% sulle prime diagnosi).

(ANSA).