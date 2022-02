Scippatore fa cadere anziana che si rompe un braccio

(ANSA) - FIRENZE, 04 FEB - Una 72enne si è fratturata il braccio dopo essere caduta nel tentativo di resistere allo scippatore che le ha portato via la borsa giovedì sera mentre camminava in strada a Sesto Fiorentino (Firenze). Sull'episodio sono in corso indagini da parte della polizia, al lavoro per rintracciare il responsabile con le descrizioni disponibili.

L'anziana è stata poi soccorsa dai sanitari del 118. In un primo momento era sotto choc e incapace di dare indicazioni su quanto le fosse accaduto. Alcuni effetti personali che erano contenuti nella borsa sono stati recuperati nella zona dagli agenti di polizia intervenuti. Medicata in ospedale, la 72/enne è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. (ANSA).