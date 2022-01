Esercito: lanci Folgore aviorifornimenti precisi a 150 metri

(ANSA) - PISA, 28 GEN - La compagnia aviorifornimenti della Brigata paracadutisti Folgore, in cooperazione con la 46/a Brigata Aerea di Pisa, ha effettuato un'esercitazione di aviolancio di materiali avvalendosi del Joint Precision Airdrop System (Jpads), che permette di paracadutare un carico di materiali a quote comprese fra i 5.000 e i 24.500 ft di navigazione per raggiungere le zone di atterraggio, fino a una distanza di 25 chilometri dal punto di lancio, con un'accuratezza di meno di 150 metri di errore dal punto di impatto desiderato, impiegando un sistema autonomo di guida Gps". Lo rende noto la Folgore.

Il sistema Jpads è stato impiegato in Afghanistan per rifornire, via aerea, le basi dislocate in siti più avanzati e isolati. "La compagnia aviorifornimenti, inquadrata nella Folgore - è spiegato nella nota - è in grado di fornire il supporto per il condizionamento di materiali e mezzi in appositi contenitori e/o su specifiche piattaforme, per essere successivamente aviolanciati da un vettore ad ala fissa e/o rotante. Gli aviorifornitori dell'esercito sono una pedina fondamentale delle capacità della Difesa, in grado di esprimere un supporto tecnico di alta valenza operativa interforze".

(ANSA).